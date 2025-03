SPACCIATORE RINCHIUSO IN CARCERE

Report della Questura di Brindisi __________

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato, nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore di Brindisi, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, il 5 marzo scorso ha arrestato un pregiudicato mesagnese, classe ’74, già sorvegliato speciale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish.

Gli agenti della Squadra Mobile e del nucleo cinofili della Polizia di Frontiera di Brindisi, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto nell’abitazione e nelle relative pertinenze, n. 9 involucri con all’interno cocaina per un peso complessivo di 72,33 grammi, una confezione di hashish, avvolta in del cellophane trasparente di 14.75 grammi, due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Alla luce di quanto sopra, come disposto dal Magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, l’uomo è stato associato presso la locale Casa Circondariale, ove è tuttora ristretto in applicazione della misura cautelare disposta dal GIP all’esito della convalida dell’arresto.

Brindisi, 11.03.2025

