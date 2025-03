OGGI LA ‘GIORNATA MONDIALE DEL RICICLO’, L’APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE ‘CODICI’ A LAVORARE INSIEME PER UN FUTURO PIU’ VERDE E SOSTENIBILE. ECCO QUELLO CHE CIASCUNO DI NOI PUO’ FARE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Roma l’Associazione dei Consumatori Codici ci manda il seguente comunicato ___________

Codici: il ruolo cruciale dei consumatori nella Giornata Mondiale del Riciclo

Il 18 marzo si celebra la Giornata Mondiale del Riciclo. Si tratta di un’iniziativa che punta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza del riciclo e dell’utilizzo consapevole delle risorse, promuovendo pratiche che riducono l’uso di energia, migliorano la qualità dell’acqua e dell’aria che respiriamo e contrastano il cambiamento climatico. L’associazione Codici sottolinea l’importanza di questa ricorrenza e, in particolare, del ruolo attivo dei consumatori nella costruzione di un’economia circolare sostenibile.

Il riciclo rappresenta uno dei pilastri fondamentali nella gestione responsabile dei rifiuti e nella lotta al cambiamento climatico. I consumatori rappresentano l’anello di congiunzione indispensabile tra produzione e recupero dei materiali. Le loro decisioni d’acquisto, l’attenzione alla separazione dei rifiuti e la consapevolezza del ciclo di vita dei prodotti sono elementi determinanti per il successo delle strategie di economia circolare.

I dati più recenti indicano che una corretta differenziazione domestica può aumentare fino al 30% l’efficienza dei processi di riciclo industriale. Inoltre, la domanda di prodotti realizzati con materiali riciclati stimola il mercato verso soluzioni più sostenibili.

Cosa possono fare i consumatori? Ecco alcuni consigli:

· Educazione al riciclo – Conoscere quali materiali possono essere riciclati e come smaltirli correttamente è il primo passo per un’azione efficace;

· Acquisto responsabile – Preferire prodotti con imballaggi riciclabili o ridotti al minimo aiuta a diminuire la produzione di rifiuti e stimola le aziende a investire in soluzioni più sostenibili;

· Riparazione e riutilizzo – Prima di gettare via un oggetto, chiediamoci se può essere riparato, riutilizzato o donato. Questo non solo riduce i rifiuti, ma incoraggia anche una mentalità di economia circolare;

· Supporto alle aziende sostenibili – I consumatori possono orientare il mercato premendo per scelte aziendali più ecologiche, come l’uso di materiali riciclabili o la progettazione di prodotti con una lunga vita utile.

La Giornata Mondiale del Riciclo 2025 rappresenta un’opportunità per riflettere sul potere delle scelte individuali e sull’impatto collettivo che queste possono generare per un futuro più sostenibile. Oggi più che mai, i consumatori sono il motore di un cambiamento che può ridurre l’impatto ambientale e promuovere un’economia circolare. Ogni consumatore ha la possibilità di fare la differenza, partendo dalle proprie azioni quotidiane. Siamo tutti parte di un sistema globale che ha bisogno del nostro impegno per essere sostenibile. Da qui l’invito che l’associazione Codici rivolge ai consumatori: lavorare insieme per un futuro più verde e sostenibile.

