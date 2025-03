ARRESTATO PER DROGA A LEPORANO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto __________

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno arrestato un 54enne di Leporano, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, a seguito di una serie di servizi di osservazione e informazioni raccolte sul territorio in relazione a strani movimenti notati presso un’abitazione in Leporano, una villetta nella nota località costiera di Gandoli, hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare a un insospettabile incensurato, finalizzata alla ricerca di stupefacente.

Gli esiti, tuttavia, hanno sorpreso anche gli stessi operatori, che si sarebbero trovati di fronte un vero e proprio “market” della droga, ben avviato ed organizzato. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 23 grammi di cocaina, 39 grammi di hashish e della marijuana, in parte già suddivisi in dosi e pronti per la vendita. Inoltre, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro diverso materiale per la pesatura, il frazionamento e confezionamento delle sostanze, nonché la somma contante di 580 euro in banconote di diverso taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

La sostanza sequestrata è già al vaglio degli specialisti del Laboratorio Analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per le analisi tecniche qualitative e quantitative. L’arrestato, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari.

