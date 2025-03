QUANDO FINISCE – MALE – UN AMORE. LA STORIA CLANDESTINA CHE STA FACENDO MORMORARE LA LECCE – BENE

(g.p.) ____________

La Lecce – bene, pettegola e in fondo in fondo sempre un po’ bigotta, trova di che mormorare, per di più nella città degli avvocati professione diffusa sul territorio. Un fatto di cronaca nera accaduto quattro giorni fa, oggi diventato di pubbico dominio, offre materia di gossip a profusione, per quelle che abbiamo imparato a chiamare le conseguenze dell’amore.

Dispiace però a parte tutto l’epilogo violento avuto dalla loro relazione clandestina.

Protagonisti appunto due avvocati, prefessionisti stimati e conosciuti, di mezza età, solo qualche anno di diffenza, lui più anziano, sposato, lei no, single, diventati amanti frequentando lo stesso studio.

Una storia consolidata, che durava ormai da tanto tempo, senza che nessuno potesse sospettare della tresca, e che, come sempre avviene in casi come questo, si reggeva sulla promessa dell’uomo di lasciare la moglie e di unirsi con l’amante.

Ehi sì, spetta tie, gli uomini non cambiano, sempre gli stessi errori: sempre gli stessi errori.

Tira e molla, promesse ripetute, regolarmente disattese e sempre più improbabili assicurazioni.

Così da anni, fino al punto da confondere i ruoli e pure da mentire anche a sè stessi

Fino a quattro giorni fa, quando lei ha deciso di averne abbastanza, di non credergli più e quindi di lasciarlo seduta stante, in maniera questa volta definitiva, come sanno fare le donne quando, sia pur dopo lungo travaglio interiore, maturano alla fine una decisione.

Basta.

Decisione che però all’uomo non sta bene. Scoppiato per questo in studio l’ennesimo litigio, la aggredisce, la ferisce, la segue al Pronto Soccorso del Vito Fazzi dove lei si era diretta, la minaccia e così via, fino all’intervento della Vigilanza Privata prima e delle Polizia di Stato poi.

Adesso il rapporto stilato sull’accaduto dai Poliziotti è al vaglio della Procura della Repubblica.

Lecce pettegola e un po’ bigotta avrà ancora tanto da mormorare.

Category: Costume e società, Cronaca