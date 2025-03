FIACCOLATA CONTRO LA DISCARICA A UGENTO GIOVEDI’ 27 ALLE 18.30

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Antonio Nuzzo, per conto del Comitato “No Burgesi”, ci manda il seguente comunicato __________

Il Comitato No Burgesi invita tutta la comunità a partecipare alla fiaccolata che si terrà il giorno 27 marzo 2025 , alle ore 18.30, nella città di Ugento.

L’evento, patrocinato dai Comuni di Ugento, Presicce-Acquarica, Salve e Taurisano, nasce per affermare un deciso “No” alla sopraelevazione della discarica di Soccorso, annessa all’impianto di biostabilizzazione in località Burgesi, e per sollecitare la chiusura definitiva del sito e la sua bonifica completa. In gioco vi è la tutela del territorio in particolare della falda acquifera, fonte essenziale di vita per l’agricoltura e per la salute dei cittadini.

La fiaccolata partirà dalla zona Lidl e si concluderà in piazza San Vincenzo , dove saranno previsti interventi e momenti di riflessione . Questo evento rappresenta una chiamata profonda alle coscienze, un’occasione per la comunità di dimostrare un impegno collettivo e unito per preservare l’ambiente, difendere la dignità del nostro territorio e garantire un futuro migliore alle generazioni che verranno.

Il nostro è un invito e aperto a tutti: ai sindaci dei Comuni patrocinanti e limitrofi, ai rappresentanti delle istituzioni civili, a Sua Eccellenza Mons. Vito Angiuli , Vescovo della Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, e i sacerdoti delle parrocchie del territorio. Per noi, la presenza di Sua Eccellenza il Vescovo non è soltanto un momento di grande significato spirituale, la sua voce rappresenta un richiamo a custodire il dono del creato che Dio ci ha affidato e un incoraggiamento a perseverare nella speranza e nel senso di responsabilità verso il bene comune.

In questa occasione, vogliamo ricordare coloro che ci hanno lasciato a causa del cancro e sostenere tutti coloro che stanno ancora lottando contro questa malattia.

La discarica di Soccorso, ormai satura , rappresenta una minaccia inaccettabile per la salute pubblica e il territorio. La bonifica del sito e il ripristino ambientale non possono essere più rinviabili, soprattutto alla luce dell’aumento delle patologie oncologiche nella popolazione e della necessità di tutelare il nostro paesaggio, motore essenziale per il turismo e per l’identità culturale del Salento.

Il Comitato No Burgesi invita tutti a partecipare con responsabilità e impegno, riaffermando i valori della custodia della casa comune. Come sottolinea Papa Francesco “la cura della terra è un atto d’amore verso Dio e verso i nostri fratelli e sorelle”.

Difendere il creato significa prendersi cura della vita, della salute e del futuro dei nostri giovani, che meritano di crescere in un mondo sano e sostenibile.

22/03/2025

Comitato No Burgesi

Referente

Antonio Nuzzo

