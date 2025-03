DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 26 MARZO 2025

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 26 marzo 2025.

Sant’ Emanuele. Buon onomastico a chi porta questo nome!

2012. Per la prima volta un uomo, James Cameron, raggiunge, in solitaria, il fondo della Fossa delle Marianne. Un ripassino di geografia, che non fa mai male: il punto più profondo di tutti gli oceani, a – 10.994 metri.

Proverbio salentino: MEGGHIU NNA FIACCA PACE CA NNA BONA GUERRA

Meglio una cattiva pace che una buona guerra.

Il danno che ci deriva da un conflitto è tale, che al di là dell’esito, è comunque sempre meglio evitarlo, a qualsiasi costo, anche se il vivere in pace ci dovesse costare un po’ più di quello che saremmo disposti a riconoscere all’altro.

