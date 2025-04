CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO A CAMPI SALENTINA

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _________

CAMPI SALENTINA. CONTROLLO A TAPPETO DEI CARABINIERI.

PATENTI RITIRATE E SEGNALAZIONI ALL’A.G.



Non si fermano i servizi di controllo straordinario del territorio che i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce mettono in campo quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini. Tra le principali prerogative: lotta all’uso illecito di sostanze stupefacenti, sicurezza stradale, contrasto dei reati contro il patrimonio ed in genere e, non meno importante, il controllo sui soggetti sottoposti alle misure di prevenzione in genere.



È stato proprio questo il contesto in cui, nella serata di ieri, hanno operato i militari della Compagnia di Campi Salentina che hanno effettuato controlli a tappeto sulle principali arterie stradali che interessano la cittadina campiota e gran parte dei comuni limitrofi.

Importante è stato lo spiegamento di militari e mezzi dell’Arma. Numerosi i controlli sulla circolazione stradale che hanno permesso di conseguire importanti risultati. Controllate circa una settantina di persone, quasi 50 veicoli e contestate una decina di violazioni per varie infrazioni al Codice della Strada. Ritirate anche 5 patente di guida e sottoposti a sequestro amministrativo due autoveicoli.



In tale ambito è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente un 35enne, già noto, poiché controllato alla guida della sua utilitaria, si è rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti volti a verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti. Lo stesso provvedimento è costato anche ad un’operaia 27enne dopo essere stata sorpresa alla guida della propria autovettura in evidente stato di ebrezza. Sottoposta infatti al previsto esame con etilometro, la stessa è risultata “positiva” avendo un tasso alcolemico oltre l’1,5 g/l. Immediato è stato il ritiro del documento di guida con conseguente segnalazione alla Prefettura di Lecce.



Particolare attenzione è stata posta anche ai soggetti sottoposti a misure preventive o restrittive della libertà personale. Nel corso del servizio, infatti, sono stati controllati oltre 20 prevenuti, uno dei quali segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per inosservanza degli obblighi derivanti dalla Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno cui era sottoposto. Si tratta di un 34enne salentino che, nel corso del controllo serale non veniva trovato in casa come invece imposto dall’A.G..



Nel medesimo contesto operativo, due giovani salentini sono stati segnalati alla Prefettura di Lecce per violazione in materia di stupefacenti. Si tratta di un 24enne leveranese trovato in possesso di quasi 9 grammi di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo marijuana e di un 35enne squinzanese che invece aveva con sè quasi 1 grammo di analoga sostanza del tipo hashish.



Stupefacenti, sicurezza stradale, ma non solo. A finire nel mirino dei Carabinieri anche un 52enne ed una 30enne, entrambi salentini. Ai due è costata la segnalazione alla Procura della Repubblica di Lecce poiché presunti responsabili di furto aggravato di energia elettrica. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, con l’ausilio di personale tecnico specializzato, i due si sarebbero collegati, abusivamente ed in maniera rudimentale, ad un contatore intestato ad un altro condomine che avrebbe lamentato consumi eccessivi. Il tutto al fine di alimentare il proprio appartamento.



Si evidenzia che tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contradditorio tra le parti.

Lecce, 02.04.2025.

