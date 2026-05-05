LA FORZA DELLE PAROLE CHE RESISTONO CON IL ROMANZO DI FRANCESCO CAROFIGLIO “TUTTO IL MIO FOLLE AMORE” A COPERTINO VENERDI’ 8
(Rdl) _______________ Venerdì 8 maggio ore 19,00, nella suggestiva cornice del Cavaliere al Borgo Antico a Copertino, le associazioni Copertinesi Azione Parallela e Giubbe Verdi Salenti presentano un evento culturale di grande intensità: protagonista Francesco Carofiglio, autore da oltre 250.000 copie, con il suo romanzo “Tutto il mio folle amore”.
Un racconto potente, capace di attraversare il cuore e la coscienza. Tra fragilità e coraggio, sogni e cadute, Carofiglio costruisce una storia che parla di legami profondi e scelte decisive, restituendo al lettore il senso più autentico della resistenza: quella interiore, quotidiana, umana.
Non solo memoria, ma presenza viva. Non solo racconto, ma urgenza. Tutto il mio folle amore è una narrazione che scuote, che interroga, che invita a non restare spettatori.
Con questo appuntamento, Azione Parallela e Giubbe Verdi confermano il loro impegno nel promuovere momenti di cultura capaci di lasciare il segno, creando spazi di incontro, riflessione e condivisione.
Venerdì 8 maggio – ore 19.00 presso Il Cavaliere al Borgo Antico a Copertino.
Ingresso libero
Un autore, una storia, un’emozione che resta.
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