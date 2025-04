LA POLEMICA / CHRISTIAN GNONI SUI COMITATI DI QUARTIERE, NOMINATI DAL CONSIGLIO E NON ELETTI DAI CITTADINI

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Christian Gnoni ci manda il seguente comunicato _________

Il capogruppo di “Coscienza civica”, Christian Gnoni: «Perfettini quando erano all’opposizione, acchiappatutto ora che sono in maggioranza»

La “mutazione” della maggioranza si è completata: la loro ingerenza è dilagante e ora vogliono addirittura decidere in Consiglio chi entrerà nei Comitati di Quartiere. La vituperata amministrazione Salvemini voleva che fossero i residenti a scegliere i loro rappresentanti, con una elezione diretta. Per non farsi mancare nulla snobbano anche le Consulte che di fatto non hanno modo di interagire con l’azione amministrativa. Una destra illiberale ha preso possesso della nostra città.

Non si tratta di una mia interpretazione, ma di una delibera della giunta comunale (numero 108 del 31 marzo scorso) che adotta il nuovo Regolamento dei Comitati di Quartiere in cui è precisato che: «Il Comitato di Quartiere, organo rappresentativo della popolazione, è eletto dal Consiglio comunale». Ovviamente questa proposta dovrà passare prima al vaglio della commissione competente e poi sottoposta alla votazione consiglio comunale.

Dopo aver recitato il ruolo dei “perfettini” quando erano all’opposizione contrastando l’azione dell’amministrazione Salvemini colpevole, a loro dire, di molti misfatti e di non essere aperta alla città, ci ritroviamo con un sindaco che guida la sua maggioranza con un’apertura formale e non sostanziale.

Hanno fatto credere che aprire le porte di Palazzo Carafa fosse l’atto simbolico di un’amministrazione che davvero intendeva essere partecipata, ma il bluff è ormai scoperto: vogliono solo gestire in modo autorenferenziale senza alcun rispetto per la città. I cittadini ora sanno di essere stati ingannati.

Christian Gnoni

Capogruppo di “Coscienza civica”

