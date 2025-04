NOVITA’ EDITORIALI / “Quella carezza della sera”, ROMANZO DI LOREDANA RUFFILLI

(g.p.) ___________ Ogni riferimento al popolare brano della fine degli Anni Settanta è puramente voluto. Niente meglio delle canzoni serve a fermare e a fissare il tempo che fugge. In questo caso i New Trolls diventano la colonna sonora di Amalia, giovane donna che si forma una sua famiglia amorosa, dopo essere stata abbandonata da quella originaria da bambina.

Ma il passato ritorna sempre e la protagonista un po’ alla volta sprofonda in

“una terra di attesa, dove la nebbia si infila sottilmente nell’anima, strati di grigio opaco trattengono le membra, veli di ovattato nulla fasciano le tempie, lasciando gli occhi privi di quelle iridi di un tempo, ora annacquate di malinconie sospese”

insomma in quella che i medici chiamano l’Alzheimer.

Saprà uscirne fuori? Saprà risollevarsi? E come andrà a finire?

“Quella carezza della sera” (Edizioni Esperidi, 148 pagg. 15 euro) è l’ultimo romanzo di Loredana Riffilli (nella foto), docente e scrittrice salentina.

Il libro sarà presentato dall’autrice, con la partecipazione di qualificati ospiti, in una serata che si annuncia multimediale e artisticamente suggestiva, giovedì 10 aprile alle 19, a Squinzano, all’auditorium della chiesa matrice in via Brindisi 28.

Category: Cultura, Eventi, Libri