BOTTIGLIE DI VETRO SUI PASSANTI E CALCI E PUGNI AI POLIZIOTTI: CONDANNATO

(e.l.) ____________ L’altra mattina agenti delle Volanti della Questura di Lecce sono intervenuti nei pressi di piazzetta Carducci, dove era stato segnalato un uomo che dava in escandescenze. Si tratta di Roberto Talarico, 41 anni, di Catanzaro, senza fissa dimora, che inveiva contro i passanti, accusandoli di averlo disturbato mentre riposava sulle scalinate della biblioteca e scagliando contro di loro bottiglie di vetro.

Quando sono arrivati i Poliziotti, se l’è presa anche con loro, aggredendoli e ferendone livemente uno.

E’ stato arrestato in flagranza di reato e rinchiuso in carcere, dove però è rimasto poco.

Ieri mattina è stato processato per direttissima e condannato a otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per cui è stato rimesso in libertà

