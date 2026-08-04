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PROVINCIA DI LECCE E KINGSTON (GIAMAICA) VERSO IL GEMELLAGGIO

| 4 Agosto 2026 | 0 Comments

Comunicazione istituzionale della Provincia di Lecce _________

Mercoledì 5 agosto, alle ore 11, nella Sala Teatrino dell’Ex Convitto Palmieri di Lecce, si terrà la conferenza stampa in occasione della sottoscrizione della Dichiarazione congiunta di Intenti tra la Provincia di Lecce e la Kingston & St. Andrew Municipal Corporation (Giamaica), che avvia il percorso istituzionale verso un accordo formale di gemellaggio.

Interverranno il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino e il sindaco della Kingston & St. Andrew Municipal Corporation Andrew A. Swaby (nella foto, ndr). Alla sottoscrizione aderiranno anche i Comuni di Lecce, San Donato di Lecce, Trepuzzi, Andrano, Martano, Monteroni di Lecce, Melpignano e Taranto.

L’iniziativa, promossa nell’ambito della terza edizione del Jamit Fest – Settimana della Cultura Giamaicana, rappresenta il punto di arrivo di un percorso di collaborazione avviato oltre due anni fa e apre una nuova fase di cooperazione tra le istituzioni coinvolte nei settori della cultura, dell’istruzione, del turismo, dello sviluppo economico e della progettazione europea.

Lecce, 4 agosto 2026

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LA RICERCA nei nostri articoli del 23 maggio e del 14 novembre 2025

NOVITA’ DISCOGRAFICHE / QUEL LUNGO FILO ROSSO CHE UNISCE IL SALENTO ALLA GIAMAICA RIALLACCIATO DA PAPA LEU E DA MARIO LANZA CON “Ogne giurnu”

SI’, “A basciu lu Salentu nui bruciamu cu llu reggae”. E ADESSO STRIUNIZZO, ANCH’EGLI MORSO DALLA TARANTA “de lu Ragga rranciatu”, RINNOVA E RILANCIA LA TRADIZIONE CON “Mave pizzecatu” – video (BELLA LOCATION E NOTE SUGGESTIVE)

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Eventi

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