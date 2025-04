NOVITA’ EDITORIALI / ECCO IL NUOVO NUMERO DELLA RIVISTA “Obscura”

Note editoriali dei Quaderni del Bardo (nella foto il criminologo Mirco Turco) _________

Lecce,aprile 2025 – È uscito il nuovo numero di OBSCURA, il periodico di criminologia edito da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, una pubblicazione che si conferma un punto di riferimento per chi vuole esplorare le ombre del crimine contemporaneo e in questo caso “futuro”, con un occhio attento alla tecnologia e alle sue implicazioni e ricadute nella nostra quotidianità.

Curato da esperti di criminologia, e informatica giuridica, questa nuova uscita dal titolo evocativo “Oltre la rete” ci conduce in un viaggio tra algoritmi, anonimato e nuove frontiere della criminalità.

Immaginate un cybercriminale del futuro: non un semplice hacker in felpa (come generalmente da stereotipo fornito dal mercato dello spettacolo), ma un individuo complesso, un problem solver creativo con un ego smisurato e un talento per l’anonimato. È quanto emerge dalle riflessioni del Dr. Mirco Turco, che nel suo editoriale sfida l’Intelligenza Artificiale a definire un profilo che sorprenda davvero. “Non mi ha stupito, almeno non all’inizio,” scrive Turco. “Ma poi l’IA ha tirato fuori un’idea intrigante: e se il crimine del domani fosse delegato a software automatizzati? Reti criminali che operano senza un volto umano, riducendo i rischi e amplificando la scala. Questo sì che fa riflettere.”

Ed è proprio questa la forza di OBSCURA: non si limita a descrivere il presente, ma osa immaginare il domani. Tra truffe digitali, gang virtuali e minacce che si intrecciano con l’automazione, la rivista esplora un mondo in cui distinguere verità e menzogna diventa una sfida quasi impossibile. “La sicurezza si offusca, si mimetizza,” sottolinea Turco, “mentre il crimine evolve insieme alla nostra natura, narcisistica e polimorfa, come direbbe Freud.”

Questo numero non è solo un’analisi teorica: è un dialogo vivo tra esperti. Contributi di firme autorevoli come Antonia Depalma, Nanni Bassetti, Federica De Stefani, Orazio Lacenere, Giuseppe Lodeserto, Veronica M. Pruinelli, Marco Schirosi, Erik Pietro Sganzerla e lo stesso Mirco Turco arricchiscono la pubblicazione con prospettive che spaziano dalla psicologia alla sicurezza informatica.

Si parla di alienazione, di ribellione contro un sistema globale, ma anche di un paradosso inquietante: il 59% degli italiani, secondo il Center for the Governance of Change, affiderebbe la propria vita a un algoritmo. “Personalmente, nutro qualche dubbio,” confessa Turco con un sorriso ironico. “Ma è proprio il dubbio a spingerci avanti.”

OBSCURA è molto più di una rivista: è un invito a guardare oltre, a interrogarsi su dove ci stia portando la tecnologia – e il crimine che inevitabilmente la segue. Disponibile ora grazie all’impegno di I Quaderni del Bardo Edizioni, questo numero è un must per chi non si accontenta di risposte facili e vuole capire il mondo, cyber e non solo, con occhi nuovi e critici.

Category: Cultura, Eventi, Libri