DA SANTA ROSA ALTRE CRITICHE AL COMUNE PER LA DECISIONE DI AUMENTARE I PARCHEGGI A PAGAMENTO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Pierluigi Caiulo (nella foto), presidente dell’associazione di promozione sociale Santa Rosa Rione, ci manda il seguente comunicato _________

Il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Lecce prevede l’introduzione di 6.700 nuovi posti auto a pagamento, con l’estensione delle aree di sosta tariffata e l’incremento delle relative tariffe.

Queste misure hanno sollevato preoccupazioni non solo tra i titolari di attività commerciali, tra i lavoratori dei servizi e turismo, ma soprattutto tra i residenti nei quartieri periferici, tra cui il rione Santa Rosa.

Ci facciamo partecipi ed interpreti del dissenso diffuso che i cittadini residenti stanno manifestando negli ultimi giorni, preoccupati che l’aumento delle aree di sosta a pagamento possa avere impatti rilevanti sulla quotidianità delle persone. Riteniamo che questo piano prediliga principalmente gli interessi di fare cassa piuttosto che l’obiettivo di snellire e decongestionare il traffico veicolare in centro.

Vorremmo far presente ai nostri amministratori comunali nonché al gruppo di lavoro operativo PUMS alcune riflessioni: il quartiere Santa Rosa ospita uffici pubblici (tribunale, ordini professionali, agenzia delle entrate) scuole e società di consulenza, che assorbono già quotidianamente gran parte del flusso veicolare cittadino proveniente dalla provincia e dalle zone limitrofe, causando disagi non di poco conto. Basti solo considerare che Via Domenico Fontana, Via Adriatica e Via Ungaro, ogni giorno, sono ostaggio dei “parcheggi” incivili su strisce pedonali, sui marciapiedi, sugli stalli dei portatori di handicap, sui passi carrai, in barba anche ai segnali di divieti sosta/fermata con rimozione coatta, con controlli degli organi di polizia pressoché assenti.

Pensate veramente che estendere a buona parte del quartiere Santa Rosa l’area di sosta a pagamento possa risolvere i problemi del traffico?

Vogliamo, altresì, ragionare sugli impatti economici che molti pensionati, molte famiglie monoreddito o precarie avrebbero, pagando annualmente un secondo pass per auto, mentre in altre città metropolitane d’Italia due pass per residenti sono totalmente gratuiti.

Vogliamo parlare di chi presta assistenza agli anziani del quartiere, che dovrebbe sostenere dei costi di parcheggio oppure dei commercianti che potrebbero subire un calo delle vendite, perché cittadini di altre zone non sarebbero più motivati a fare la spesa nel quartiere Santa Rosa, da sempre punto di riferimento per gli esercizi di prossimità. Invitiamo sul posto tecnici e amministratori comunali, per un confronto serio e costruttivo e con l’occasione prendere atto anche dei marciapiedi e strade dissestate del quartiere, pericolo per l’incolumità dei cittadini.

________

LA RICERCA nel nostro articolo dell’ 8 aprile scorso

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo