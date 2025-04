UN SAGGIO DI ATTUALITA’ ANALIZZA IL RAPPORTO FRA DONNE E CITTA’, LA PRESENTAZONE A LECCE SABATO 12

Comunicato – stampa degli organizzatori (nella foto di Donata Zanotti, le due autrici) __________

Sabato 12 aprile, ore 18 — Ergot Lecce

Presentazione del libro con le autrici Florencia Andreola e Azzurra Muzzonigro

Perché ancora oggi, per una donna, camminare da sola di sera può sembrare un atto di coraggio? Perché interi pezzi di città diventano, per alcune persone, spazi inaccessibili? E come si possono progettare città in cui sentirsi libere e non soltanto coraggiose?

Sabato 12 aprile alle ore 18, presso la libreria Ergot Lecce Città Pubblica organizza la presentazione del libro Libere, non coraggiose. Le donne e la paura nello spazio pubblico (LetteraVentidue, 2024), alla presenza delle autrici Florencia Andreola e Azzurra Muzzonigro.

Un libro che affronta un tema quanto mai attuale: la paura che le donne provano nello spazio pubblico — una paura che, troppo spesso, è considerata “normale” o inevitabile, ma che in realtà ha radici profonde in una lunga storia di oppressione patriarcale, nella costruzione culturale dei ruoli di genere e nelle stesse forme con cui le nostre città sono progettate.

Non si tratta solo di sicurezza, ma di libertà.

Non si tratta solo di cronaca, ma di diritti, urbanistica, rappresentazione mediatica e politiche pubbliche.

Attraverso un’analisi che intreccia ricerca urbana, sociologia e studi di genere, le autrici mostrano come la paura sia anche un potente strumento di controllo sociale, capace di relegare le donne e le minoranze di genere allo spazio domestico, rafforzando stereotipi e disuguaglianze.

Partendo dal caso di Milano e allargando lo sguardo a esperienze internazionali, Libere, non coraggiose invita a ripensare le città come spazi aperti, inclusivi e davvero accessibili a tutte e tutti.

Un appuntamento importante per chi si occupa di città, diritti, questioni di genere — o semplicemente per chi ogni giorno attraversa lo spazio pubblico e sogna di farlo senza paura.

