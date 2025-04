LA POLIZIA DI STATO SCOPRE E ARRESTA DUE PRESUNTI SPACCIATORI A CASARANO: SONO ENTRAMBI MINORENNI

Report della Questura di Lecce ___________

Arrestati dalla Polizia di Stato due diciassettenni a Casarano per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Taurisano, ieri in tarda serata, procedevano all’arresto due diciassettenni e alla denuncia in stato di libertà di due una donna di anni 36 e un uomo di anni 34, per i reati detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L’operazione, condotta nell’ambito dei servizi di contrasto ai reati in genere ed in particolare quelli concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, si concludeva a seguito di un servizio di osservazione durato diversi giorni presso un’abitazione di Casarano, dove si sospettava fosse in atto un’intensa attività di spaccio da parte di soggetti, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare, e già noti agli agenti.

Nel corso dell’appostamento veniva osservato un via vai di persone che parcheggiavano le auto poco distanti e raggiungevano poi a piedi l’abitazione dove, sulla stessa porta d’ingresso, avveniva lo scambio di banconote e involucri di presunta sostanza stupefacente tra l’acquirente e a turno uno dei due minorenni.

Il secondo acquirente veniva bloccato dagli agenti dopo essersi allontanato dal luogo dello scambio e trovato in possesso di un involucro in cellophane di colore bianco termosaldato, contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso lordo di gr. 1,04, appena acquistato nell’abitazione sotto osservazione.

Trascorso un po’ di tempo e continuando il commercio da parte dei due 17enni, due operatori di polizia, fingendosi acquirenti, opportunamente camuffati suonavano il campanello e una volta aperta la porta facevano irruzione raggiunti poi dagli altri agenti in appostamento e procedevano alla perquisizione personale e domiciliare.

Nell’abitazione oltre ai due minori erano presenti i due adulti indagati in stato di libertà e a seguito di perquisizione veniva rinvenuto e sottoposto a sequestro il seguente materiale:

N° 3 involucri in cellophane contenenti grammi 19,75 lordi di cocaina;

190 euro in banconote di vario taglio verosimili provento della cessione di sostanza stupefacente;

N° 1 bilancinodi precisione perfettamente funzionante;

Materiale per il confezionamento;

N°. 2 telecamere e dispositivi wireless per la video sorveglianza;

N° 4 telefoni cellulari;

Un tirapugni e un coltello a serramanico.

Nel corso del servizio venivano anche perlustrati alcuni fondi incolti vicini ed in uno di questi veniva rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti un involucro contenente grammi 74 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

A conclusione degli atti i minori in arresto venivano associati presso il Centro per Minori di Monteroni in attesa di udienza di convalida.

Lecce, 12 aprile 2025

