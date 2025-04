FERMATO E SANZIONATO AUTISTA DI PULLMAN DI UNA GITA SCOLASTICA

Report della Questura di Brindisi ___________

AUTISTA DI PULLMAN DESTINATO AD UNA GITA SCOLASTICA ALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: SANZIONATO DALLA POLIZIA DI STATO DI BRINDISI

Nella mattinata del 14 aprile scorso, la Polizia di Stato di Brindisi, ha effettuato un controllo ad un bus che doveva trasportare dei ragazzi di una scuola del Capoluogo per un viaggio di istruzione.

Prima di intraprendere il viaggio, dando seguito alla comunicazione pervenuta dall’Istituto di Istruzione cittadino, gli Operatori della Polizia Stradale hanno sottoposto a controllo sia il mezzo destinato al trasporto degli studenti e dei loro accompagnatori, sia l’autista del mezzo.

Il controllo del mezzo ha dato esito regolare, stesso esito dei documenti di guida del conducente del mezzo, tuttavia quest’ultimo è stato sottoposto a controllo per accertare l’eventuale positività all’assunzione di sostanze alcoliche. Per i conducenti professionali (trasporto di persone NCC, taxi, in servizio di linea, autotrasportatori, ecc.) è prevista tolleranza zero, ovvero l’accertamento alla prova alcolemica deve dare un risultato pari a zero.

Nell’accertamento, il conducente risultava avere un tasso superiore allo 0,50 g/l, il mezzo è stato affidato ad altro conducente risultato idoneo alla guida e si è proceduto al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione (da 4 a 8 mesi) e all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria 724,00 Euro.

Brindisi, 16 aprile 2025

