LA POLEMICA / SULLA GESTIONE DELLA FONDAZIONE FOCARA A NOVOLI

Riceviamo e volentieri pubblichiamo (L’Autorità nazionale anticorruzione, in acronimo ANAC, è un’autorità amministrativa indipendente italiana con compiti di tutela dell’integrità della pubblica amministrazione, contrasto dell’illegalità, prevenzione della corruzione, attuazione della trasparenza e di controllo sui contratti pubblici) ___________

L’ANAC CENSURA L’INCARICO DI PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE FÒCARA DI NOVOLI

Il gruppo di opposizione consiliare “Novoli Rinasce”, dopo aver avanzato, nel corso del Consiglio Comunale del 26.11.2024, la richiesta di annullamento della nomina del nuovo Presidente della Fondazione Fòcara, per la violazione di Norme e Leggi, si era rivolto all’ANAC chiedendo di intervenire nel merito.

Con la delibera n.120 del 26 marzo, contenente puntuali vincoli conformativil’Autorità Nazionale Anticorruzione ha risposto ed ha ordinato, dopo l’attività ispettiva in suo potere, l’inconferibilità dell’incarico di Presidente della Fondazione Fòcara di Novoli, all’Avv. Sabrina Spedicato.

L’Anac ha inoltre stabilito, dall’analisi della documentazione trasmessa dal Comune, che la governance della Fondazione risulta completamente pubblica ed è riconducibile alla categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Numerosi sono i rilievi fatti da ANAC al Comune di Novoli ed alla Fondazione, tra questi il fatto che le informazioni, non sono rinvenibili sul sito della Fondazione, che non prevede la sezione amministrazione trasparente, né sul sito istituzionale del Comune di Novoli.

Infatti l’Autorità continua evidenziando: l’assenza di un sito web della Fondazione, in cui siano riportate le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di trasparenza. Risulta soltanto una dichiarazione del responsabile trasparenza e corruzione del Comune che testualmente si riporta: “ Da informazioni assunte, risulta che la Fondazione sta provvedendo in questi giorni alla creazione e conseguente apertura al web di un proprio sito”. ANAC poi si sofferma sulla dichiarazione della Presidente Spedicato, che all’atto del conferimento ha presentato una dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità. Questa dichiarazione, ribadisce l’Autorità, è condizione essenziale per assumere l’incarico. La dichiarazione mendace comporta la “inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni”.

Tale dichiarazione sembra sia stata presentata contestualmente alla nomina del Presidente ma non resa pubblica, né sul sito del Comune e neppure su quello della Fondazione, come previsto dalla legge (d.lgs n.39/2013).

Tutto ciò ritenuto e considerato, conclude ANAC, si delibera l’inconferibilità ai sensi dell’art.7, comma 2 lett d), del d.lgs. 39/2013 dell’incarico di Presidente della Fondazione Fòcara attribuito all’Avv. Sabrina Spedicato con decreto del Sindaco del Comune di Novoli.

“Novoli Rinasce”, ritiene che quello tracciato da ANAC sia un percorso valutativo chiaro, puntuale, con il quale vengono sanzionate e censurate molteplici situazioni legate alla gestione della Fondazione, a cominciare dal conferimento dell’incarico di Presidente, le cui perplessità sono state segnalate sin dall’inizio nell’indifferenza generale dell’attuale maggioranza che ha avuto l’arroganza di non fermarsi a riflettere. Ora l’intervento di ANAC, le cui indicazioni, nell’ambito del potere di vigilanza e controllo, assumono il ruolo di canoni oggettivi a cui conformarsi e segnano un passaggio rispetto al quale anche l’indifferenza sino ad oggi palesata dovrà piegarsi.

Sindaco e giunta come sempre approssimativi ed inadatti al ruolo che ricoprono. Attendiamo fiduciosi il ripristino della legalità.

