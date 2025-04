A LECCE TUTTI CONTRO TUTTI IN UNA COCENTE DELUSIONE PER IL LECCE. LA SOCIETA’ CONFERMA MISTER GIAMPAOLO E INTANTO PORTA TUTTI SUBITO IN RITIRO

(Rdl) ____________ Da ieri pomeriggio, prima e dopo, nonostante la vigilia e la festività, in tutta la città e dintorni non si parla d’altro, in casa, fuori, nei bar diventati tutti quanti insieme un unico ‘Bar Sport’ di Stefano Benni, sui social diventati tutti quanti insieme un ‘Processo del lunedì’ di Aldo Biscardi che va in onda e anzi ora on line senza soluzione di continuità.

E’ un tutti contro tutti condotto con foga, in cui ognuno ha il suo colpevole da additare e la sua soluzione da proporre. Sul banco degli imputati, nell’ordine del numero delle ‘nomination’ ricevute: il direttore Pantaleo Corvino, il presidente Saverio Sticchi Damiani, l’allenatore Marco Giampaolo, alcuni calciatori (meglio non fare nomi), alcuni giornalisti (idem) giudicati conniventi con le scelte societarie rivelatesi deludenti, infine parte della tifoseria stessa, ‘nominata’ da un’altra parte, e così via: un tutti contro tutti, appunto.

Stupiva il silenzio della società.

Dopo ventiquattro ore, questo pomeriggio l’US LECCE lo ha interrotto, con un comunicato ufficiale, spedito ai mass media. Eccolo:

“L’U.S. Lecce nel ribadire, fino al termine del campionato per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza, la piena fiducia al mister Giampaolo, al suo staff ed a tutto il gruppo squadra comunica di aver anticipato la partenza per Bergamo al fine di svolgere in loco un periodo di ritiro”.

Intanto, in contemporanea, sempre questo pomeriggio, Empoli e Venezia, contrapposte in uno sportivamente drammatico scontro salvezza da mors tua vita mea, lo hanno chiuso in parità, 2 a 2. Quindi un punto a ciascuno e quindi ancora il Lecce a cinque partite dal termine ancora teoricamente salvo al quart’ultimo posto a quota 26 punti, davanti a Empoli e Venezia con 25 e all’ ormai spacciato Monza, staccato al fondo.

Prossima fermata della corsa salvezza per i Giallorossi, Bergamo, contro l’Atalanta venerdì 25 aprile alle 20.45. Fermata? Certo, sulla carta è un incontro proibitivo, di fronte la Dea nerazzurra in corsa per la zona Champions League e per di più da affontare senza il bomber Krstovic che sarà squalificato… Ma l’orgoglio a volte fa miracoli… Il Lecce, che, classifica alla mano, rimane padrone del proprio destino, è chiamato a fare l’impresa. ___________

