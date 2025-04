ALTRI SEQUESTRI A CARICO DI PRESUNTI ESPONENTI DELLA SACRA CORONA UNITA

Report della Questura di Lecce __________

Sigilli a beni di lusso: rinvenuti anche soldi e una pistola, proseguono le attività della Polizia di Stato

Durante l’attività di esecuzione delle misure patrimoniali svoltasi nella giornata di ieri, gli agenti della Questura di Lecce hanno eseguito anche delle perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei soggetti già detenuti.

Le perquisizioni hanno dato esito positivo e in particolare a carico di uno dei due è stato rinvenuta e sequestrata una pistola beretta px4 con matricola abrasa, un caricatore con all’interno 12 cartucce calibro 40 e, in un involucro a parte, ulteriori 127 cartucce di vario calibro.

L’arma e le munizioni erano celati nel muro perimetrale dell’abitazione, all’interno di una nicchia ricavata.

Inoltre, nascosti in diverse intercapedini ricavate all’interno di alcuni mobili dell’abitazione, è stata trovata e sequestra la somma di Euro 14.500 suddivisa in banconote di vario taglio, oltre a due telefoni cellulari ed atri documenti utili per la prosecuzione delle indagini.

Lecce, 24 aprile 2025

