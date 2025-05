MARCO D’ADAMO DIRETTORE DELL’AREA MARINA PROTETTA DI PORTO CESAREO

di Graziano De Tuglie __________

l biologo Marco D’Adamo è il nuovo direttore dell’Amp Porto Cesareo. Succede al dottor Paolo D’ Ambrosio che ha ricoperto questo ruolo ininterrottamente per venti anni.

Marco D’Adamo ha 48 anni, è nato a Brindisi, ma è da tempo residente a Lecce. Ha formato un curriculum di livello con numerosi incarichi di crescente importanza che sono un ottimo auspicio per continuare il percorso di crescita e sviluppo dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo (che ingloba anche parte del tratto costiero del Comune di Nardò), una tra le più note e ricche di biodiversità d’Italia, seconda per estensione del territorio in Italia e tra le più importanti dell’intero bacino del Mar Mediterraneo.

Un’Area Marina Protetta che non godeva della simpatia della maggioranza dei cittadini di Porto Cesareo all’epoca della sua istituzione, 1996, ma che oggi è un pilastro importante del territorio ed ha una funzione considerevole nello sviluppare un turismo di nicchia che è funzionale al prolungamento del periodo turistico oltre alla stagione estiva. Istituzione che ha anche acquisito un ruolo scientifico a livello internazionale con una valenza culturale ambientale che è ormai riconosciuta unanimemente.

Il nuovo direttore prima di approdare a questo ruolo è stato sino ad ottobre del 2024 direttore del “Parco Nazionale Regionale del Mar Piccolo di Taranto” e nel 2020 direttore del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”.

Nell’assumere il delicato ruolo, il neo direttore ha dichiarato: “L’obiettivo dell’Amp Porto Cesareo che mi onoro di dirigere deve essere quello di continuare il cammino tracciato in questi anni dal mio predecessore e dalle politiche del Consorzio di Gestione. Dovremmo anzi, cogliere le nuove sfide di questo complicato settore, migliorandoci e garantendo l’ecosostenibilità ambientale e la tutela delle specie protette e soprattutto del nostro splendido litorale costiero, vero fiore all’occhiello della nostra riserva. L’Area Marina Protetta Porto Cesareo, negli intenti di tutti coloro che lavorano notte e giorno per migliorarla, deve essere non solo un polo ambientale territoriale, ma soprattutto esempio evidente di una nuova concezione del mare, in cui flora, fauna ed esseri umani siano capaci di coesistere il miglioramento degli standard ambientali”.

Auguri di buon lavoro al neo-direttore dalla redazione di LecceCronaca.it

