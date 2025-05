IL PRANZO DELLA DOMENICA / A CASA DEL VETERINARIO ADRIANO CANNOLETTA

di Raffaele Polo ___________

Siamo abituati ad attenderlo, assieme ad altri pazienti, nel suo ambulatorio di Melendugno. Circondati da cani e gatti (si, è un Veterinario…) ci scambiamo notizie sui nostri Amici e ci meravigliamo che anche gli altri possessori di ‘animali da compagnia’ abbiano, in fondo i nostri stessi problemi… Ma li risolve tutti lui, nel migliore dei modi: Adriano Cannoletta che oggi ci ospita a casa sua per il tradizionale ‘pranzo della domenica’.

Adriano è di poche parole, qualcuno potrebbe pensare che sia un burbero ma non è proprio così, ci fa subito una veloce autobiografia, mentre ci accomodiamo a tavola, sotto gli occhi attenti di due bei cani e un gatto…

« Mi sono Laureato nel 1998 e ho iniziato a in Inghilterra sino al 2002. Rientrato in Italia, dopo una collaborazione con un collega, ho iniziato la mia attività in proprio nel 2004 occupandomi quasi esclusivamente di piccoli animali (cani e gatti).»

«I tuoi gusti alimentari ci sembrano molto semplici: orecchiette al sugo, insalata e verdure…Tutto perfetto per un vero atleta…»

« Si, in effetti pratico vari sport, tra cui la bicicletta anche a livello agonistico, padel e nuoto. I miei piatti preferiti, come vedi, sono quelli della tradizione salentina e cerco di eseguire una dieta salutare.»

«Adriano, quale è il tuo rapporto con gli animali, oltre al contesto lavorativo? Secondo te, cani e gatti possono insegnarci qualcosa?»

«Ho tre cani in casa: due labrador (Afra e Deha) , un chihuahua (Benedetta) e un gatto (Bounty).L’insegnamento dei miei animali è l’amore incondizionato di cui sono capaci. Nel caso delle mie cagne è legato anche a caratteristiche di razza e di ambiente, essendo cresciute con le mie figlie. In ambito lavorativo invece gli insegnamenti sono tanti e spesso legati alle varie situazioni…»

«Una domanda difficile dobbiamo proprio proportela: secondo te, gli animali hanno un’anima?»

Adriano sorride, esita un po’ e poi ci dice: «Sì, soprattutto i gatti. E spesso glielo dico, ‘l’anima de chi t’ha mm…’. Quando mi graffiano…»

Salutiamo il Veterinario Cannoletta, è un amico perchè è amico dei nostri amici, e il pranzo è stato leggero e gradevole; anche se le orecchiette ci piacciono con la ricotta forte, quelle di oggi erano buonissime.

