“Paola, io”. A leccecronaca.it PAOLA MATTIOLI PRESENTA LE SUE POESIE: “Ogni colore diverso fa un arcobaleno”

di Cristina Pipoli __________

“Vetrina Poetica di Paola Mattioli” è la pagina Facebook della scrittrice di origine romagnola Paola Mattioli. Ecco il link di riferimento per chiunque voglia seguirla https://www.facebook.com/VorreidiPaolaMattioli .

Nella foto di oggi vediamo la foto utilizzata come immagine copertina nella sua pagina.

Quando Facebook viene usato in maniera professionale diventa uno strumento utile per promuovere il proprio lavoro, il proprio talento e i propri progetti.

D-Ci può parlare dell’ultimo libro scritto da Lei?

R- Sì, “Paola, Io”. Un libro che mi rappresenta, una raccolta di poesie accompagnate da foto di me in bianco e nero che interpreto in modo non verbale alcune poesie. In questo libro oltre ad aprirmi ai lettori parlando dei miei sentimenti, dei miei percorsi di vita, affronto varie tematiche a me care: per esempio il femminicidio, la religione, la storia. Tutto accompagnato da un segnalibro di carta di pergamena con una frase estratta da una poesia che mi descrive scritta con un pennino e con la calligrafia dell’Ottocento.

D-Pensa che scrivere un libro abbia anche una valenza pedagogica?

R-Per molti può essere, per me no, per me è una necessita’ incontrollabile, è come se qualcuno mi guidasse a farlo, ed è questo che mi succede, sono guidata nei tempi giusti e soprattutto nel cosa e come scriverlo…Insomma, ho il piacere di farlo, mi sento realizzata e completa quando lo faccio, è come se avessi messo un tassello della mia vita al posto giusto per poi andare avanti per crearne altri.

D-Pensa che pagine o gruppi Fb aiutino a creare opportunità e sinergie?

R-Sì, se queste pagine o gruppi sono formate da persone semplici e umili. L’importante è che ci sia la voglia di crescere e di imparare seguendo ognuno il suo percorso, perché ognuno di noi deve mantenere la sua unicità. È bello essere diversi, come dico sempre io: ogni colore diverso fa un arcobaleno!

D-Perchè le citazioni di Pablo Neruda?

R-Perché Pablo insieme ad altri come Alda Merini, Emily Dickinson, Prévert, sono poeti profondi, dalle forti emozioni, mi fanno riflettere. Mi permettono di penetrare in me e scoprire altri lati nascosti. Quando leggo o scrivo le frasi di Pablo, avverto una profonda conoscenza della vita, ci mette passione in quello che scrive e mi coinvolge profondamente. Mi sento piccola di fronte alla sua completezza, ogni sua parola mi lascia un segno. Sono presa sia mentalmente che spiritualmente dalle sue riflessioni. Mi sarebbe piaciuto conoscerlo per apprendere la sua conoscenza infinita.

Paola è dolce, femminista, alleata, forte, coraggiosa, decisa e determinata. Quando si racconta la sua voce emana un senso di allegria, le sue origini romagnole la rendono vulcanica. Mi piace il forte contatto che ha con la terra, con l’arte e il modo spontaneo con cui crea rete.

