BEATO FRA LE DONNE. E FRA I LIBRI. A leccecronaca.it ALBERTO RAFFAELLI SPIEGA CON PASSIONE E COMPETENZA LA SUA COMMUNITY “Segnalazioni letterarie”

Sposto la mia attenzione su Alberto Raffaelli di “Segnalazioni letterarie”, ecco il link del suo gruppo di Facebook per chiunque voglia iscriversi

https://www.facebook.com/groups/segnalazioniletterarie

Gli ho fatto qualche domanda.

D-Ci può spiegare la finalità del gruppo culturale?

R-La mission di “Segnalazioni Letterarie” è inclusiva, senza preclusioni di genere (comprende fiction, poesia, saggistica), concentrandosi su realtà emergenti ma anche di chiara fama.

D-Con chi collabora?

R-Collabora all’organizzazione di eventi dal vivo (oltre a molte presentazioni, ha contribuito a quattro fiere del libro, tra cui il Dima Book Festival del 2022, della durata di settanta giorni), nella convinzione di una sinergia produttiva tra web e attività sul territorio.

D-Dove possono trovarLa le persone?

R-Segnalazioni Letterarie è ora anche su Instagram, TikTok, You Tube oltre che Facebook.

D-Quali sono le prospettive future di questo noto gruppo FB?

R-Implementare un social media managing sempre più multisocial, che accresca la presenza su Facebook come pure su altre piattaforme.

Creare un sito web – dotato di SEO adeguato – che aumenti la visibilità oltre la sfera dei social.

Allestire uno shop, che collegato agli stessi social dia possibilità di vendita ai membri della community.

D-Sei circondato da collaborazioni femminili, donne non comuni con: caratteri fumantini, vulcaniche, decise, tenaci, testarde, insomma quando hanno quel famoso modo di di tre “che caratterino che ha”. Apparentemente sono il tuo opposto caratteriale. Quanto pensa siano importanti queste donne col loro carisma nel Suo contesto socio-culturale?

R-Tutte queste donne decise, testarde, dal caratterino in senso positivo del termine, sono il complemento del mio carattere disponibile e tollerante. Al tempo stesso sono anche Donne efficienti, perché a me, per azionare una community così numerosa e articolata, servono anche delle figure valide di contorno e tra l’altro chiamarle figure di contorno non è esatto, e neanche lo sarebbe la parola collaboratrici perché si tratta di organizzatrici a volte anche di imprenditrici assolutamente capaci e valide. Tutte queste figure femminili con Segnalazioni Letterarie formano un contributo molto valido.

Alberto è un uomo tranquillo, ma è un tipo che sa il fatto suo, è comunicazione allo stato puro, è un professionista serio che mantiene i piedi per terra senza montarsi la testa.

