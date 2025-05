RESOCONTO DEL BEL CONVEGNO SU SPORT E INCLUSIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI KOINE’ EUROPE E SVOLTOSI IN UN’ATMOSFERA DI STRAORDINARIO INTERESSE E GRANDE PARTECIPAZIONE SABATO 3 AL CASTELLO DI ACAYA

Musica, sport e tecnologie al servizio dell’inclusione: straordinaria partecipazione al Castello di Acaya per il convegno nazionale promosso dal Centro Studi Koinè Europe e da “Le Ali dei Pesci”. Un evento ricco di contenuti, testimonianze e prospettive concrete sul futuro della neurodiversità, tra scienza, comunità e innovazione

Acaya, 3 maggio 2025 – Si è svolto presso il Castello di Acaya, alle porte di Lecce, il convegno nazionale “Musica, Sport, AI e Tecnologie: le infinite possibilità nei problemi del neurosviluppo”, promosso dal Centro Studi Koinè Europe in collaborazione con l’associazione “Le Ali dei Pesci” di Roma. Un appuntamento di grande valore scientifico, culturale e sociale, che ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, tra operatori sanitari, famiglie, istituzioni, associazioni e cittadini.

L’iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Lecce – Salento d’Amare e dall’Ordine dei Medici di Lecce, con il sostegno dei Lions Club Lecce Messapia, Grecia Salentina e Porta Grika, ha dato voce a esperti di fama nazionale nel campo della neuropsichiatria, della logopedia, della psicoterapia, delle scienze motorie, dell’ingegneria e dell’intelligenza artificiale, offrendo un’occasione di confronto multidisciplinare sul tema dei disturbi del neurosviluppo.

Nicoleta Apopei, amministratore unico di Koinè Europe, ha aperto i lavori sottolineando il significato profondo dell’evento: “Abbiamo voluto creare un momento in cui scienza e comunità potessero incontrarsi, ascoltarsi e progettare insieme. L’innovazione ha senso solo se è capace di generare benessere reale. Questo convegno è il primo passo verso la costruzione di una rete che resti, che agisca, che trasformi. Presto nascerà infatti in Puglia una sede dell’associazione ‘Le Ali dei Pesci’, per offrire risposte concrete e permanenti a tante famiglie del territorio”.

Sulla stessa linea l’intervento dell’avv. Michele Bonetti, presidente dell’associazione “Le Ali dei Pesci”: “Abbiamo portato nel Salento la nostra esperienza e i nostri progetti, trovando un’accoglienza calorosa e attenta. L’inclusione non può più essere solo un obiettivo enunciato: dev’essere una prassi quotidiana, sostenuta dalla tecnologia ma radicata nell’empatia e nella corresponsabilità sociale. La Puglia ha tutte le risorse per essere protagonista di questo cambiamento”.

Dopo l’allegro benvenuto del Vespa Club Lecce, l’incontro si è aperto con i saluti di numerose autorità civili, religiose e politiche, tra cui il sindaco Mauro De Carlo di Vernole, la delegata del sindaco di Lecce Tonia Erriquez, il delegato del presidente della Provincia Fabio Tarantino, l’assessore regionale Alessandro Delli Noci, la consulente del ministro Valditara Simona Manca e il Segretario di Stato presso il Governo della Romania, Mihnea Claudiu Drumea, a testimonianza della valenza anche internazionale del progetto.

Particolarmente toccante l’intermezzo musicale a cura di Ilaria Calò e l’intervento di Sandro Mencucci, amministratore delegato dell’U.S. Lecce, che ha sottolineato il valore educativo dello sport nel processo di inclusione.

Nel corso del pomeriggio si sono alternati interventi di relatori provenienti da ambiti diversi ma uniti da una visione comune: fare rete per superare le barriere della disabilità, valorizzare le potenzialità di ogni individuo e diffondere una nuova cultura della cura, dell’ascolto e della partecipazione. Di grande spessore ed esemplificativi delle esperienze condotte su Roma i contributi dei docenti Carla Sogos – Vincenzo Guidetti e Umberto Nanni dell’Università “La Sapienza”. Tra gli altri sono intervenuti Vincenzo Ciccarese – Istituto Santa Chiara, che ha illustrato alcune applicazioni dell’innovazione digitale nella riabilitazione; la docente dell’Università di Bari e del Salento Antonia Campanella che, con la fonolinguista Maria Galatola, ha evidenziato l’importanza della comunicazione e presentato il cosiddetto “Sistema Campanella”. Gino Peccarisi – Presidente CAM e medico di famiglia presso ASL Lecce è intervenuto sull’avvento della telemedicina, Maurizio Molendini, referente Provinciale CTS Lecce ha presentato lo sportello Autismo, Roberto Marti, presidente Piccola Industria Confindustria Lecce ha chiarito alcuni aspetti sull’utilizzo dell’AI a sostegno delle disabilità nel mondo del lavoro, mentre Anna Chiara Vimborsati, avvocato Foro di Taranto, ha parlato Dello sport come diritto nella scuola contemporanea.

Accanto alla parte convegnistica, la manifestazione ha proposto screening sanitari gratuiti (udito e diabete), uno spazio di consulenza con medici e specialisti (nutrizionale e riabilitazione del pavimento pelvico), e una raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica sui disturbi del neurosviluppo, con l’obiettivo di realizzare un’area ludico-creativa inclusiva destinata ai più piccoli.

A chiudere i lavori, le testimonianze commosse di famiglie e operatori che collaborano con “Le Ali dei Pesci” e l’impegno condiviso a trasformare l’evento in un punto di partenza per nuove progettualità radicate nel territorio.

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Eventi