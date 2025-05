QUATTRO FERITI SUL LAVORO PER IL CROLLO DI UNA CASA DA RISTRUTTURARE

(e.l.) _________ “Ci sentiamo di rivolgere un appello a lavoratrici e lavoratori: siate accorti, rifiutatevi di lavorare se percepite pericolo per la vostra vita. Siamo al vostro fianco”.

Lo scrivono il coordinatore territoriale della Uil di Lecce, Mauro Fioretti e il segretario generale della Feneal-Uil di Lecce, Salvatore Listinge, i quali poi aggiungono: “Non smetteremo di chiedere maggiore attenzione e interventi concreti, perché la salute e la sicurezza dei lavoratori devono essere una priorità in tutti i luoghi di lavoro.

I due sindaccalisti salentini fanno riferimento a quanto accaduto questa mattina a Magliano, frazione di Carmiano, dove in un cantiere edile il soffitto di una vecchia abitazione in fase di ristrutturazione e crollato all’improvviso travolgendo i muratori al lavoro.

Ci sono stati quattro feriti, che si trovano ricoverati all’ospedale Vito Fazzi. Non abbiamo al momento notizie più precise, ma a quanto si apprende non sarebbero in pericolo di vita.

