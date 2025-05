INCONTRO DI POESIA E DI FILOSOFIA: STEFANO DONNO E ANNELISA ADDOLORATO A LECCE GIOVEDI’ 8

IL CENTRO “Nova Mentis” ORGANIZZA UN CONVEGNO SPECIALISTICO SUI DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE E OBESITA’ NELLA SEDE DI GALATINA SABATO 17 MAGGIO

Si avvisa che sabato 17 maggio 2025 dalle ore 8.00 alle ore 18.00, presso la Sala Formazione (primo piano) del Centro “Nova Mentis” di Galatina (LE), in Via G. Pascoli 50, si svolgerà un convegno specialistico tematico sui Disturbi della Nutrizione/Alimentazione (DNA) e sull’Obesità.L’evento formativo, accreditato per tutte le professioni sanitarie con Provider ECM rif. […]