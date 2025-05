DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 6 MAGGIO 2025

Buongiorno!

Oggi è martedì 6 maggio 2025.

San Pietro Nolasco, fondatore dei Mercedari.

I Salesiani festeggiano oggi San Domenico Savio.

Buon compleanno a Squinzano alla collega giornalista e scrittrice Veronica Notaro.

Come oggi, centottantacinque anni fa, nel 1840, in Inghilterra entrò in uso il primo francobollo della storia: il Penny Black.

Proverbio salentino: CI SIMMENA AUSAPIETI NU TOCCA CAMINA SQUASATU

Chi semina “alzapiedi” non deve camminare scalzo.

Vengono indicati dai contadini salentini come “ausa pieti” delle erbacce infestanti che generano delle palline spinose che una volta secche sono delle vere e proprie torture per i piedi scalzi che hanno la sfortuna di calpestarle.

In altre parole chi semina discordie, procura fastidi e dolori intorno a sé, deve ben proteggersi perché quanto gli cresce intorno è il prodotto di ciò che lui stesso ha seminato e di cui può essere vittima.

