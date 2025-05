MINORENNE DISABILE AGGREDITO A GALATINA / SVILUPPI

Report della Questura di Lecce ________

GALATINA: EMESSI I DACUR PER GLI AUTORI DELL’AGGRESSIONE AVVENUTA IL 16 aprile u.s. ALLA STAZIONE

Come noto, la sera del 16 aprile, presso la sala di attesa della stazione ferroviaria di Galatina, vi è stata un’aggressione ad opera di sei adolescenti ai danni di un minore che in quel momento si trovava in compagnia di alcune coetanee.

L’accaduto è stato filmato dal cellulare di una ragazza che accompagnava i sei adolescenti.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Galatina, coordinati dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, hanno identificato in poche ore tutti gli aggressori, compresa l’autrice del video.

L’attività investigativa è tuttora in corso ma, anche per prevenire ulteriori atti di violenza, il Dirigente del Commissariato di P.S. di Galatina ha chiesto l’emissione di opportune misure di prevenzione come previsto da recente normativa.

Dopo l’istruttoria a cura della Divisione Anticrimine sono stati emessi dal Questore della Provincia di Lecce e notificati ai responsabili, tutti minorenni, 4 divieti di accesso e sosta della durata di un anno in alcune zone della città di Galatina, in particolar modo alla stazione ferroviaria, zona di ritrovo del suddetto gruppo.

Lecce, 6 maggio 2025 _________

LA RICERCA nel nostro articolo del 18 aprile scorso

Category: Cronaca