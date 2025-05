DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 8 MAGGIO 2025

Buongiorno!

Oggi è giovedì 8 maggio 2025.

San Vittore.

1933. Mohandas Gandhi come oggi inizia un digiuno, durato ventuno giorni, per protestare contro l’oppressione britannica in India.

Proverbio salentino: SPETTARE E NU BENIRE, STARE A NTAULA E NNU MANGIARE, STARE A LIETTU E NNU DURMIRE, SU TRE PENE TE MURIRE

Aspettare e non venire, stare a tavola e non mangiare, stare a letto e non dormire, sono tre pene da morire.

Chiunque lo ha provato qualche volta, per esempio quando si aspetta la persona amata e questa non arriva, oppure essere davanti ad una tavola imbandita e per qualche motivo essere impossibilitati a mangiare, o rigirarsi nel letto senza prendere sonno, sono tre cose che procurano tormento.

