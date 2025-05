ULTIM’ORA / UN’ORA DI TEMPO SOSPESO

(g.p.) _________ Nera, la prima. Come era lecito aspettarsi secondo la tradizione. Abbiamo comunque vissuto un momento inedito, emblematico, per tanti versi storico anch’esso di per sè.

L’esito era previsto per le 19.00 – le 19.30, calcolato sulle precedenti esperienze. Ora, aggiungendo pure un margine temporale più ampio, per i tredici votanti in più rispetto alle altre volte, non si poteva prevedere in nessun modo un’attesa tanto lunga. Va bene che i tempi e i modi della Chiesa sono lenti e imponderabili, però quando si sono fatte le ore 20.00 e non c’era ancora nessuna fumata, l’attesa è diventata spasmodica.

Un momento durato un’ora. La fumata è arrivata alle 21.00. Un’ora in cui nel mondo il tempo si è fermato e tutti in diretta televisiva in ogni continente hanno continuato a fissare il camino della Cappella Sistina.

Non sappiamo e non sapremo mai, ovviamente, cosa sia successo. Gli studiosi dei mezzi di comunicazione di massa analizzeranno in seguito questo tempo sospeso in cui per un’ora, dunque una breve eternità, tutti, milioni di persone in tutto il mondo, hanno fissato increduli un vecchio camino, ravvivato solo di tanto in tanto da qualche gabbiano che arrivava in volo, si posava vicino e poi se ne andava via, sfiorando per la prima volta la Storia, sfiorando come sempre la vita, della cui libertà essi son simbolo.

Category: Costume e società