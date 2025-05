UOMO DI SCIENZA E DI FEDE, IL DOTTOR GIUSEPPE DELICATI A leccecronaca.it PARLANDO DEL SUO LIBRO PARLA DI TEMI DI GRANDE ATTUALITA’: “Aprite gli occhi!”

di Cristina Pipoli __________

“La fede nasce dal vivere quotidianamente un rapporto sincero con Gesù, che ha sempre assicurato la sua vicinanza al credente attraverso il Sacramento dell’Eucaristia: ‘Chi mangia di Me avrà la vita eterna grazie a Me’, ha detto”.

E’ un uomo di Fede, prima ancora che di Scienza, il dottor Giuseppe Delicati, 64 anni, di Foligno, provincia di Perugia, residente a Borgaro, provincia di Torino, autore di un libro capace di incuriosire, fin dal titolo: “Resistenza al Transumanesimo-Reagire compatti ai prodromi dell’ibridazione. L’umanoide subisce l’essere umano resiste” (Pathos edizioni, 132 pagg. 16 euro).

Al suo interno viene analizzato l’attuale periodo storico non sulla base della narrativa ufficiale, ma sulla base della sua visione dei fatti:

“L’oligarchia internazionale che ha il porgetto malthusiano di ridurre numericamente la popolazione mondiale ha escogitato dapprima il progetto pandemico e attualmente il progetto bellico della guerra fra Nato e Russia” – dice Delicati, e spiega: “Dal mio libro emerge il sottile filo rosso che li collega. E’ fondamentale che la gente apra gli occhi, l’ho scritto per questo”.

Lo sguardo dell’autore è poi sempre rivolto con attenzione alle tematiche ambientali.

D.)- Pensa che siamo davanti a una situazione riparabile, visto l’alto tasso d’inquinamento ambientale?

R.)- “Siamo in un momento in cui, a causa del clima di menzogna che sta avvelenando le coscienze, la gente è disorientata, perchè non sa più distinguere il Bene dal Male e la contro-informazione, invece di essere dalla parte del popolo, è stampella del sistema. Gli esseri umani continuano a macchiarsi dei più atroci delitti. La natura si ribella all’essere umano, quando questi si ribella a Dio. La situazione diverrà riparabile solo attraverso la conversione delle anime al loro creatore”.

D.)- Quando la politica diventa una Grande Finanza Internazionale, come Lei denuncia, la salute dei cittadini è in pericolo?

R- “Sì, quando la Politica è succube della Grande Finanza Internazionale la situazione diventa disumana. Il male si insedia sempre a sfavore dell’ambientalismo e della cura”.

Lo sguardo del dottor Delicati è uno sguardo deciso che non ha paura, è determinato, dai suoi occhi si evince che la verità viene sempre a galla e lui sa per certo che questo avverrà. Spalle dritte, mi guarda dritto negli occhi, senza spostare mai lo sguardo, a ogni mia domanda è pronta una sua risposta. Ho davanti a me un uomo che sa cosa vuole e che non ha paura di nulla.

D.- Lei è un medico onesto tanto quanto il dottor Giuseppe De Donno, cosa vuole dirci al riguardo?

R.- “Posso solo far notare, riguardo al dottor De Donno, la tenacia che ha accomunato il collega di Mantova e il sottoscritto, tenacia che purtroppo è stata punita nel Medico Ospedaliero, dapprima con il nascondimento dalla scena pubblica e poi con il suo omicidio fatto passare per suicidio”.

D.)- Sulla base di quali elementi Lei parla di omicidio?

R.)- “Sulla base delle modificazionedell’aspetto fisico del povero De Donno nell’ultimo periodo della sua vita, rilevate attraverso video pubblici, in particolare i tratti del volto, l’espressione degli occhi, da cui traspare chiaramente il terrore di essere ucciso”.

D.)- Vale ancora oggi il Giuramento di Ippocrate?

R.)- “In riferimento al Giuramento di Ippocrate penso che esso, oggi, sia stato tradito dalla maggioranza dei Colleghi Medici che codardamente hanno liquefatto le loro coscienze vendendosi all’idolo del denaro”.

D.)- All’interno del suo libro spiega come la Sanità Pubblica sia in difficoltà, ci saranno danni nei prossimi anni?

R.)- “Nei prossimi anni la Sanità Privata prevarrà sulla Sanità Pubblica, potrà curarsi solo chi ha i soldi”.

D.)- Lei evidenzia come all’interno degli Ospedali Pubblici stiamo assistendo al fenomeno delle Cooperative Mediche, dove vengono utilizzati esercenti sanitari quasi sempre stranieri senza titoli riconosciuti in Italia. Questo procurerà un aumento della malasanità?

R.)- “Sì, sempre più medici stranieri lavoreranno in Italia sottopagati e medici italiani emigreranno all’Estero, per cui ci sarà un grave declassamento della Sanità pubblica italiana. Il sistema delle Cooperative purtroppo è un fenomeno in estensione”

D- All’interno del suo libro spiega anche come il Colosso Cinese stia avanzando, può spiegarci meglio?

R- “La Cina è diventata un colosso economico, militare e politico, ma senza i valori spirituali cristiani sarà un mostro liberticida riguardo ai diritti umani”.

D.)- Sempre all’interno del suo libro, parla delle calamità naturali e delle crisi energetiche a cui andremo incontro, è davvero questo lo scenario del futuro?

R.)- “Calamità naturali, crisi energetiche e conflitti militari sono le conseguenze nefaste dell’uso egoistico del libero arbitrio per cui l’uomo è ritornato ai tempi di Hobbes dell’ homo homini lupus”.

