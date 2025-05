LA SENTENZA AL PROCESSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CASE POPOLARI

(Rdl) __________ E’ arrivato a sentenza, pronunciata questo pomeriggio, al Tribunale di Lecce, il processo, cominciato nel 2019, a carico dei trentacinque imputati, fra cui politici e funzionari comunali, accusati di assegnazione clientelare delle case popolari fra il 2013 e il 2017, per la precisione accusati a vario titolo di associazione per delinquere, corruzione, corruzione elettorale, abuso d’ufficio e falso ideologico.

La sentenza non ha riconosciuto il reato associativo ed ha assolto gli imputati per questo capo di imputazione. con formula piena. Ha dichiarato prescritti i reati di corruzione elettorale e di occupazione abusiva degli immobili. Ha escluso gli episodi di abuso d’ufficio, in quanto reato non più previsto dalla legge.

Dodici le condanne principali, fra cui:

Attilio Monosi, ex assessore della giunta Perrone, a tre anni e sei mesi di reclusione per due espisodi di falso in atto pubblico; quattro anni per corruzione ad Antonio Torricelli, ex consiglieredel Pd; cinque anni per falso e corruzione per l’ex assessore all’Ufficio Casa Luca Pasqualini; tre anni per falso all’ex dirigente dell’Ufficio patrimonio Lillino Gorgoni.

