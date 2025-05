DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 11 MAGGIO 2025… EVVIVA LA MAMMA!

Buongiorno!

Oggi è domenica 11 maggio 2025.

San Fabio. Buon onomastico a chi porta questo nome.

A Portimao, in Portogallo, la nostra amica Maria Celeste Gerald festeggia il suo compleanno: tanti cari auguri!

La festa della mamma è una ricorrenza civile in alcuni Paesi del mondo, celebrata in onore della figura della madre, della maternità e dell’influenza sociale delle madri.

Non esiste un unico giorno dell’anno in grado di accomunare tutti gli Stati in cui l’evento è festeggiato: in quasi due terzi di questi Paesi la festa è celebrata nel mese di maggio, mentre circa un quarto di essi la festeggia a marzo.

In Italia la festa cade la seconda domenica di maggio, quindi oggi.

Un saluto affettuoso a tutte le mamme amiche e lettrici di leccecronaca.it

Come oggi, nel 1860 Garibaldi sbarca con i Mille a Marsala. Inizia in quel momento il declino del meridione, il Nord svuoterà le casse del ricco Regno di Napoli, farà smontare e trasferire le industrie meridionali a Torino, saranno introdotte una serie di tasse sui prodotti della terra, i giovando dovranno prestare il loro servizio militare per sei anni. Alla ribellione che ne seguì il Regno di Piemonte rispose con stragi orrende, cheancora oggi la storiografia dominante si ostina a ignorare.

1912 – Viene pubblicato il Manifesto tecnico della letteratura futurista, scritto da Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento del Futurismo, il cui primo Manifesto era stato pubblicato tre anni prima.

Proverbio salentino: QUANDU LU CIUCCIU RAGGHIA ETE CU CHIAMA lA PAGGHIA, QUANDU L’OMENU SUSPIRA ETE LA FIMMENA CA LU TIRA

Quando l’asino raglia è perché vuole la paglia, quando l’uomo sospira è la femmina che lo attrae.

