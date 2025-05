DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 14 MAGGIO 2025

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 14 maggio 2025.

San Mattia.

A Lecce la nostra amica filosofa Alessandra Peluso festeggia il suo compleanno: tanti auguri!

14 maggio 1948.

Scaduto il mandato britannico sul territorio della Palestina, viene unilateralmente proclamato lo stato di Israele.

14 maggio 1955. I Paesi del blocco sovietico danno vita al Patto di Varsavia, un’alleanza militare di cooperazione e mutua assistenza tra gli aderenti, in contrapposizione all’Alleanza Atlantica istituita 2 anni prima tra i paesi occidentali.

14 maggio 1974. Il Magistrato Mario Sossi ostaggio delle Brigate Rosse dal 18 aprile si appella al Presidente Giovanni Leone affinché conceda la libertà agli otto della banda “22 Ottobre”. E’ la richiesta dei terroristi per il suo rilascio.

La corte d’assise d’appello di Genova il 20 maggio 1974 diede parere favorevole alla libertà provvisoria, ma il procuratore generale presso la corte d’appello di Genova Francesco Coco si rifiutò di controfirmare l’ordinanza di scarcerazione degli otto terroristi, e presentò ricorso in Cassazione.

Sossi venne comunque rilasciato a Milano il 23 maggio.

Subito dopo la sua liberazione non cercò di avvisare nessuno, tornò solitario a Genova in treno e infine si presentò alla Guardia di Finanza della sua città.

Alcuni mesi dopo Franceschini fu arrestato dai carabinieri insieme con Renato Curcio, mentre Mara Cagol fu uccisa in uno scontro a fuoco un anno dopo.

Due anni dopo il procuratore Francesco Coco verrà assassinato a Genova l’8 giugno 1976, insieme con due uomini della scorta, dalle BR, come “rappresaglia”.

Proverbio salentino: MEGGHIU INVIDIA CA PIETA’

Meglio invidia che pietà.

Erano dei profondi conoscitori dell’animo umano coloro che coniarono questo modo di dire.

Infatti quando siamo in disgrazia, tutti, conoscenti e amici si impietosiscono, a parole ci esprimono la loro solidarietà, ma poi o prendono le distanze per non essere in qualche modo coinvolti, o addirittura approfittano del momento di debolezza dell’altro per trarne vantaggio.

Quando invece si è in una situazione invidiabile, finanziariamente, o perché si occupa una posizione di prestigio, tutti si mettono a disposizione.

