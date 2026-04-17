CAMPI SALENTINA, RICONOSCIMENTO AI CARABINIERI PER L’INTERVENTO NELL’ASSALTO AL PORTAVALORI

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Si è tenuta nella giornata di ieri, all’interno della sala consiliare del Municipio di Campi Salentina, una cerimonia ufficiale di conferimento di un encomio al Comando Compagnia dei Carabinieri locale. Il riconoscimento è stato attribuito per il valore, la competenza e la prontezza dimostrati durante l’operazione seguita al violento assalto a un furgone portavalori avvenuto il 9 febbraio lungo la SS613 Brindisi–Lecce.

L’iniziativa ha visto la partecipazione delle autorità civili, militari e istituzionali del territorio, riunite per esprimere gratitudine nei confronti dei militari impegnati nell’intervento.

Ad aprire l’incontro è stato il presidente del Consiglio comunale, Jacopo Versienti, che ha richiamato il ruolo centrale della sicurezza nella vita collettiva, sottolineando come essa costituisca una condizione indispensabile per la crescita e la stabilità sociale. Nel suo intervento ha evidenziato il legame inscindibile tra legalità e benessere della comunità, rimarcando la necessità di un impegno condiviso da parte di tutte le componenti sociali.

Successivamente ha preso la parola il sindaco Alfredo Fina, che ha voluto sottolineare il valore simbolico dell’encomio come segno concreto della riconoscenza della cittadinanza verso le donne e gli uomini in divisa. Il primo cittadino ha ricordato come la tutela del territorio non si limiti ai momenti di emergenza, ma si costruisca attraverso una presenza costante, fatta di prevenzione, controllo e vicinanza ai cittadini. Ha inoltre richiamato il passato del territorio, segnato da criticità legate alla criminalità organizzata, evidenziando come la presenza delle forze dell’ordine abbia avuto un ruolo determinante nel recupero della fiducia e della sicurezza collettiva.

Nel corso della cerimonia è intervenuto anche il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Andrea Siazzu, che ha espresso apprezzamento per il gesto dell’amministrazione comunale. Ha ribadito come l’Arma operi quotidianamente con equilibrio e senso di responsabilità, indipendentemente dall’esito delle singole operazioni. Ripercorrendo i fatti del 9 febbraio, ha evidenziato la rapidità e la coordinazione dell’intervento che ha consentito di fermare due componenti del gruppo criminale. Ha inoltre ricordato come i Carabinieri siano persone comuni che, indossando l’uniforme, assumono su di sé il rischio e la responsabilità della tutela pubblica.

A chiudere gli interventi è stato il prefetto di Lecce, Domenico Natalino Manno, che ha definito l’evento non una semplice formalità celebrativa, ma un atto concreto di riconoscenza da parte della comunità. Ha sottolineato il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine come presidio di legalità e prossimità sul territorio, soffermandosi sulla gravità dell’episodio del 9 febbraio, caratterizzato anche dall’uso di armi da parte dei malviventi. Il prefetto ha elogiato la tempestività della risposta operativa, che ha permesso l’arresto di due responsabili, definendola una manifestazione concreta dell’efficacia dello Stato nella tutela della collettività. Ha inoltre ricordato le parole del brigadiere capo Donato Russo, presente tra i protagonisti dell’intervento, il quale dopo il ricovero successivo all’operazione avrebbe dichiarato semplicemente di aver svolto il proprio dovere, espressione che è stata richiamata come sintesi del senso più profondo del servizio nelle istituzioni.

Al termine della cerimonia, il sindaco ha consegnato una targa commemorativa al capitano Alessio Fagotto, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Campi Salentina. La motivazione del riconoscimento ha sottolineato l’impegno quotidiano del reparto nella difesa della comunità, evidenziandone la dedizione costante verso cittadini e istituzioni.

L’incontro si è concluso in un clima di partecipazione e condivisione, confermando il forte legame tra la popolazione e le forze dell’ordine impegnate nella salvaguardia della sicurezza e del rispetto della legalità.

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