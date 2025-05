DIARIO DEL GIORNO /  GIOVEDI’ 15 MAGGIO 2025 

Buongiorno!

Oggi è giovedì 15 maggio 2025

Sant’ Isidoro.

Nelle elezioni del 1921 i Fasci di combattimento si presentarono nella lista Blocchi Nazionali ed elessero trentacinque deputati, tra i quali Benito Mussolini che risultò il terzo deputato più votato d’Italia.

L’elezione di tre deputati fascisti Farinacci, Grandi, e Bottai fu invalidata nel 1922, poiché al momento dell’elezione erano tutti sotto l’età minima (trent’anni).

Contesto storico.

Furono le prime elezioni a cui parteciparono i votanti dei territori annessi della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia.

I deputati vennero aumentati da 508 a 535, eletti in 40 collegi elettorali.

Modalità di voto.

Il presidente del seggio consegnava all’elettore una busta ufficiale indicandogli di inserirvi una scheda ufficiale di lista non piegata. La scheda consisteva in un quadrato di carta bianca di 12 centimetri di lato che riportava il simbolo della lista e uno spazio per le preferenze (da una a quattro in relazione al numero di deputati eletti nel collegio); le schede potevano essere consegnate dai rappresentanti di lista, ma senza alcuna “esortazione o pressione” verso l’elettore.

L’elettore, inserita la scheda di propria scelta, sigillava la busta e la riconsegnava al presidente.

1972. Come oggi, cinquantatré anni fa, a Laurel, nel Maryland, Usa, un bidello disoccupato, con problemi psichici, spara al Governatore dell’Alabama, George Wallace, mentre questi sta conducendo la sua campagna per le elezioni presidenziali. Wallace rimarrà paralizzato.

Proverbio salentino: ARBERU CA NU FACE NE’ FIURI NE’ FRUTTA TAGHIALU TE SUTTA.

Albero che non fa né fiori né frutti taglialo dalla radice.

Vale per gli alberi ma a maggior ragione vale per quelle persone presuntuose che pretendono tutto e non danno nulla in cambio, sono come dei parassiti che si nutrono di ciò che hanno intorno, ma che non producono nulla, né da un punto di vista culturale, artistico, o spirituale, né da quello materiale; con queste persone è bene non avere alcun rapporto e quando si è consapevoli di avere a che fare con una di queste, conviene troncare qualsiasi tipo di rapporto.

Persone di questo genere ci succhiano energie, emozioni, ed alla fine ci resta solo una grande vuoto, una grande tristezza, per aver investito anche sentimentalmente su persone che ritenevamo amiche, ed invece sono degli anaffettivi, incapaci di ricambiare affetto ed amicizia, al pari di un albero di cui ci siamo presi cura per anni e non ricambia la nostra dedizione neppure con un fiore.

