SI TINGE DI GIALLO LA MORTE DI GIANCARLO CITO, FUNERALI RINVIATI

(e.l.) __________ Giancarlo Cito, che per tutta la vita nuotò per sport nei due mari della sua città, ma soprattutto ogni giorno, per la politica, fra questioni agitate e polemiche violente, non trova pace neanche da morto. I suoi funerali, previsti per ieri sera, non si sono tenuti, rinviati a data da destinarsi. La sorella ha presentato una denuncia ai magistrati, ai quali chiede di fare chiarezza sulle cause del decesso, avvenuto domenica scorsa nella residenza sanitaria assistita Cittadella Della Carità. La Procura della Repubblica di Taranto ha disposto il sequestro della salma. Indagini dei Carabinieri in corso. ________

L’APPROFONDIMENTO nel nostro articolo dell’ 11 maggio scorso

