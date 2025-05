DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 26 MAGGIO 2025

A FINE MAGGIO, IL FESTIVAL DELL’ENERGIA 2025 PORTA A LECCE TOP MANAGER DELLE AZIENDE E DECISORI POLITICI. LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE ESCLUSE DA OGNI CONFRONTO ANNUNCIANO UNA PROTESTA PARCELLIZZATA SULLA CITTA’

di Giuseppe Puppo ____________ Nel nostro Salento, per citare l’oncologo Giuseppe Serravezza, frase strozzata in gola per la commozione, il 20 settembre 2014, a Melendugno, sul palco della grande manifestazione contro la costruzione del gasdotto Tap organizzata dal M5S di Beppe Grillo (va beh, lasciamo perdere il resto della storia….), “Non c’è più spazio nemmeno per accendere […]