NOVITA’ EDITORIALI / “Per volere degli dei”, LA GALLIPOLI DI ALESSANDRO PERRONE

di Raffaele Polo __________

“Per volere degli Dèi”: è dedicato alla storia di Gallipoli il libro che segna l’esordio nella narrativa per Alessandro Perrone e che sarà presentato in anteprima il prossimo 7 giugno ore 20 nella cittadina jonica, nella Chiesa di San Giuseppe e della Buona Morte, in via Antonietta De Pace,99.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno il prof. Elio Pindinelli che firma la prefazione e don Piero De Santis.

Modera la giornalista Antonietta Fulvio (nella foto).

“Per volere degli dèi”, edito da Il Raggio Verde, segna l’esordio nella narrativa di Alessandro Perrone nato in Svizzera da genitori gallipolini, e appassionato di Storia e di mitologia classica. È confratello della Confraternita di San Giuseppe e della Buona Morte di Gallipoli.

Ama gli animali in particolare i cani e i gatti e la fotografia e spesso nelle sue inquadrature cattura la bellezza dell’amata Gallipoli con il suo centro storico, il suo mare, le sue tradizioni tra fede e leggenda.

L’invenzione letteraria dell’autore è quella, molto ben riuscita, di mescolare senza parere leggenda, tradizione, antichità e contemporaneità, confezionando un prodotto leggibile e piacevolissimo soprattuto per chi conosce la ‘Perla dello Jonio’ e si lascia affasscinare dalle sue leggende.

Come afferma in prefazione Elio Pendinelli: “L’operazione che compie l’autore, in definitiva, è quella di partire da un possibile aggancio storiografico, o presunto tale, su cui fu tramandata nel tempo la leggenda delle sue origini, per raccontare la storia d’amore di Lizio con Antinea e rinnovare, con altre e nuove fantasie, una nuova leggenda saldamente ancorata alle storie fantastiche della mitica Città del Gallo. E lo fa con una leggerezza narrativa e una piacevole efficacia di chi, nella cultura popolare gallipolina ha vissuto la sua fanciullezza, e su cui sono andati stratificandosi l’amore e la passione per la sua terra”.

