SPIRALE DI VIOLENZA TRAVOLGE LATIANO. LE NOBILI PAROLE DEL SINDACO COSIMO MAIORANO: ‘NON BASTANO GENITORI, INSEGNANTI E ASSISTENTI SOCIALI. PER EDUCARE I GIOVANI ALLA LEGALITA’ SERVE L’IMPEGNO DI CIASCUNO DI NOI’

(e.l.) _________ Notte di sangue e di violenza a Latiano. Ci sono tre feriti, uno dei quali grave, per colpi di arma da fuoco, oppure per coltellate. Due sono fratelli, uno era stato già ferito tre mesi fa. Sono arrivati uno dopo l’altro all’ospedale Perrino di Brindisi. Indagini dei Carabinieri in corso. Il sospetto è che si tratti di una faida famigliare.

Sull’accaduto il sindaco di Latiano Cosimo Maiorano (nella foto) ha dichiarato quanto segue:

“L’ulteriore episodio di violenza che si è verificato ieri sera nella nostra città, nel quale sono coinvolti anche giovani ragazzi, macchia l’indole solidale, tollerante e inclusiva della nostra comunità.

Molto probabilmente non sono sufficienti né le azioni di prevenzione che si stanno attuando tramite i servizi sociali né i progetti di legalità che si stanno realizzando nelle nostre scuole né le azioni di controllo delle forze dell’ordine.

È necessario un adeguato coinvolgimento dell’intera comunità e pertanto le istituzioni, le realtà associative, i genitori devono impegnarsi ancora di più per educare i giovani al rispetto degli altri, aiutarli a gestire la rabbia.

Necessita incoraggiarli a comunicare i loro sentimenti, insegnare loro a risolvere pacificamente i conflitti.

La nostra comunità non tollererà oltre questa assurda ed ingiustificata deriva di violenza”.

