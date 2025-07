ARRESTATO GIOVANE SPACCIATORE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ___________

L’ultima indagine antidroga portata a termine dai carabinieri di Lecce si è conclusa sabato scorso, con l’arresto di un ragazzo di 19 anni, probabilmente spinto dall’idea di fare soldi facili. Il giovane è una “vecchia conoscenza” delle Forze dell’Ordine, implicato già da minorenne in vicende legate agli stupefacenti, per questo motivo i militari dell’Arma erano convinti che negli ultimi tempi fosse di nuovo entrato a far parte del “giro” di droga che circola sulla piazza dello spaccio di Melendugno e dintorni.

I carabinieri hanno quindi avviato un’indagine e per qualche giorno sono stati alle costole del ragazzo per controllare le sue abitudini, comprese le sue frequentazioni. Alla fine, gli uomini della caserma di Melendugno, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lecce, si sono presentati alla porta dell’abitazione dove il ragazzo vive insieme ai genitori, quindi dopo avergli spiegato i motivi di quella “visita”, hanno cominciato a controllare da cima a fondo tutte le stanze.

Arrivati a perquisire il garage, i carabinieri hanno trovato sopra uno scaffale un involucro di cellophane con dentro cento grammi di cocaina e più di duemila euro in contanti, ritenuti provento di precedenti vendite di droga. Ai militari dell’Arma però, non aveva affatto convinto il ritrovamento di una chiave di autovettura nascosta nell’imbottitura di un cuscino nella sua camera da letto, che, secondo la versione del 19enne, non serviva a nulla in quanto quell’auto si trovava parcheggiata in un altro paese che non aveva voluto dire.

A quel punto, con quella chiave in mano, gli investigatori dell’Arma hanno cominciato a setacciare tutti i parcheggi e le strade nei dintorni dell’abitazione del ragazzo, alla ricerca di autovettura della corrispondente marca e modello. Dopo aver schiacciato per l’ennesima volta il pulsante per disinserire l’antifurto, un’auto si è illuminata e si è aperta. Nell’abitacolo sono stati trovati tutti i documenti del giovane compresa la sua patente di guida, ma soprattutto sono stati sequestrati altri seicento euro in contanti, trovati nascosti in buona parte dentro un borsello, ma anche dentro un portaocchiali e perfino sotto un’alette parasole.

Il 19enne è stato quindi arrestato con l’accusa di “Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio”, invece la droga sequestrata sarà analizzate in laboratorio per appurare il principio attivo. I dettagli dell’operazione sono stati illustrati al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Lecce, che ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella giornata di oggi.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.

Lecce, 1 luglio 2025.

