ARRESTATO E PORTATO IN CARCERE PREGIUDICATO DI CAMPI SALENTINA

Qualche ora più tardi l’intervento a Otranto (nell’articolo immediatamente precedente, ndr), ma a oltre 70 chilometri di distanza, a Campi Salentina la situazione è precipitata in modo diverso, ma non meno preoccupante.

Una pattuglia del NORM della Compagnia Carabinieri, durante un regolare servizio di pattugliamento serale, ha intimato l’Alt a un monovolume sospetto. Il conducente, un 41enne del posto, già conosciuto alle forze dell’ordine e privo della patente di guida, invece di fermarsi, ha tentato la fuga.

L’inseguimento si è snodato tra le vie del paese, mettendo a rischio l’incolumità di automobilisti e pedoni. La corsa si è conclusa nel punto più delicato: la villa comunale, in quel momento affollata da famiglie, bambini e anziani che stavano godendo delle fresche ore serali.



Con grande professionalità, i Carabinieri sono riusciti a intercettare e bloccare il veicolo, evitando il peggio. Ma l’uomo ha reagito con violenza e resistenza, tentando di sottrarsi all’identificazione e provocando lesioni a uno dei militari dell’Arma, costretto a ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale di Copertino, dove gli è stata diagnosticata una prognosi di 3 giorni.



Sottoposto a controlli, l’uomo ha rifiutato di sottoporsi all’etilometro e drug test per cui è stato anche denunciato per tale violazione. Intanto, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Lecce ove si trova a disposizione dell’A.G. salentina.



Due interventi, due scenari diversi. Ma un messaggio comune: la presenza costante e determinata dell’Arma sul territorio, con uomini e donne che ogni giorno, anche nei contesti più difficili, operano con equilibrio, coraggio e senso del dovere.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce rinnova l’invito ai cittadini a collaborare segnalando situazioni sospette e a fare rete con le istituzioni per tutelare la sicurezza collettiva.

Si evidenzia che tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contradditorio tra le parti.

2 luglio 2025

