UN ARRESTO PER SPACCIO A OTRANTO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ___________

Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, nelle campagne di Otranto, i militari della locale Stazione hanno dato seguito a un’attività info-investigativa che da alcuni giorni si stava sviluppando in modo discreto. Segnalazioni, movimenti insoliti in una contrada poco frequentata e una serie di riscontri raccolti sul campo avevano spinto i Carabinieri a concentrare l’attenzione su un casolare.

Quando i militari dell’Arma hanno deciso di intervenire, tutto è apparso chiaro: in una delle stanze e nel terreno adiacente, un 40enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, aveva avviato una piccola ma attiva coltivazione di marijuana. Sono state infatti rinvenute quattro piante, in differenti stadi di crescita, insieme a 3,5 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo hashish e oltre 5 grammi del tipo marijuana già essiccata e confezionata in bustine pronte presumibilmente per l’immissione sul mercato.

Durante la perquisizione, ben nascosti tra gli effetti personali, sono stati rinvenuti 500 euro in banconote di vario taglio, ritenuti presunti provento di una probabile attività di spaccio. Il tutto è stato sequestrato, mentre le sostanze saranno inviate al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) di Taranto per i necessari esami chimico-tossicologici.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, presso la medesima abitazione.

Category: Cronaca