CONTROLLI STRAORDINARI INTERFORZE NELLE MARINE DI OSTUNI

POLIZIA DI STATO: CONTROLLI STRAORDINARI INTERFORZE A OSTUNI E SUL LITORALE A NORD DI BRINDISI

Con l’inizio della stagione estiva il Questore di Brindisi ha disposto un rafforzamento del dispositivo di controllo del territorio sia in città sia nelle località della provincia più frequentate dai turisti così come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Brindisi.

Nel fine settimana appena trascorso la Polizia di Stato con la collaborazione della ASL, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, che ha contribuito anche con il suo nucleo cinofili, ha effettuato una serie di controlli che si sono concentrati sul litorale a nord del capoluogo.

Il Commissariato PS di Ostuni con il dispositivo interforze ha controllato tre esercizi commerciali e una discoteca elevando sanzioni per un importo complessivo di oltre 10.000€; le persone identificate sono state 94 e 55 i veicoli. Un giovane è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di sostanze stupefacenti che deteneva per uso personale e, per questo, è stata contestata una sanzione amministrativa con la relativa segnalazione alla Prefettura per le valutazioni ai fini del ritiro dei documenti validi per l’espatrio.

Le attività di controllo hanno interessato anche le piccole imbarcazioni da diporto molto numerose lungo le coste del litorale di Fasano . Sono stati impiegati gli acquascooter della Polizia di Stato garantendo la sicurezza dei bagnanti che , complice il grande caldo, hanno affollato tutte le spiagge della costa brindisina.

I controlli straordinari voluti dal Questore di Brindisi si ripeteranno anche nelle prossime settimane e interesseranno tutta la provincia.

Brindisi 02 luglio 2025

