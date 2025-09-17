FINTO POSTO DI BLOCCO, DONNA RAPINATA DA DUE A VOLTO SCOPERTO

(f.f.)____________

Un episodio dai contorni inquietanti si è verificato nella notte lungo la provinciale 112 che collega Nardò alla zona costiera. Una donna, ingannata da un’auto con lampeggiante che simulava un controllo delle forze dell’ordine, è stata derubata di circa trecento euro in contanti da due individui che si sono spacciati per agenti.

Secondo quanto emerso, la vittima, a bordo della propria auto, ha rallentato e accostato alla vista del segnale luminoso che faceva pensare a un posto di blocco regolare. Ma appena fermata, si è trovata di fronte due uomini a volto scoperto che, senza esitazione, le hanno intimato di consegnare il denaro.

Dopo essersi impossessati del bottino, i malviventi sono fuggiti rapidamente, facendo perdere le loro tracce. La donna, scossa ma illesa, ha subito contattato i carabinieri per denunciare l’accaduto.

Al momento non si conoscono né il modello del veicolo utilizzato dai rapinatori né ulteriori particolari utili all’identificazione. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica e rintracciare i responsabili.

Category: Cronaca