OTRANTO, CONTROLLI DELLA FINANZA SULLE BARCHE A NOLEGGIO: MULTE, SOSPENSIONI E VERIFICHE FISCALI

(f.f.)_____________

Raffica di accertamenti in mare da parte della Guardia di Finanza, che nei mesi estivi ha intensificato i controlli sulle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e alla locazione. L’operazione, condotta dai militari della Sezione Navale di Otranto con il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, ha fatto emergere una serie di irregolarità di rilievo.

In diverse circostanze i finanzieri hanno riscontrato la mancanza dei documenti previsti per la navigazione commerciale e la violazione delle norme di sicurezza marittima. Non sono mancati i casi di natanti sorpresi in zone interdette, come tratti di costa fragili o grotte marine a rischio crollo, con evidenti pericoli per i passeggeri.

Tra gli episodi più significativi figura quello di un’imbarcazione formalmente registrata come mezzo di supporto ai soccorsi, ma in realtà utilizzata per il trasporto a pagamento di turisti. In un altro intervento, è stato scoperto un uomo che svolgeva noleggi in maniera abusiva con la propria barca privata, pur lavorando in nero per una ditta autorizzata.

Le violazioni hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative, al ritiro delle carte di bordo e alla sospensione di patenti nautiche. Nei confronti di due imprese coinvolte è stata avanzata la proposta di sospensione dell’attività.

Parallelamente, i reparti territoriali stanno eseguendo verifiche di carattere fiscale per quantificare i proventi non dichiarati derivanti dall’attività irregolare, con l’obiettivo di colpire non solo le infrazioni amministrative ma anche l’evasione collegata.

L’operazione rientra in un piano più ampio di contrasto ai fenomeni illeciti nel settore della nautica da diporto. Secondo la Guardia di Finanza, infatti, il lavoro sommerso e i mancati adempimenti fiscali generano squilibri economici, danneggiando le imprese che rispettano le regole e mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri.

Category: Cronaca