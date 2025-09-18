TURISTA MUORE A MARINA DI ANDRANO

(f.f.) ____________

Era in vacanza nel Salento con la moglie, Giuseppe Marti, 61 anni, residente a Borso del Grappa, in provincia di Treviso, impiegato. Ieri sera era andato a Marina di Andrano per fare il bagno, ma, entrato in mare, è scomparso alla vita della moglie, la quale, allarmata, poco dopo ha dato l’allarme.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri della stazione di Spongano, che hanno avviato le ricerche in collaborazione con i soccorritori.

Dopo circa un’ora di perlustrazioni, il corpo dell’uomo è stato individuato in mare, a breve distanza dalla riva.

I sanitari del 118 hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: per il 61enne non c’era ormai più nulla da fare.

I Carabinieri hanno compiuto i rilievi del caso. Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha ritenuto che non fossero necessari ulteriori indagini, essendosi trattato con tutta evidenza di un decesso causato da un malore risultato fatale.

Il dramma ha scosso profondamente i presenti e la comunità locale, trasformando un pomeriggio di vacanza in un episodio di dolore e sgomento.

