DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 24 SETTEMBRE 2025
Buongiorno!
Oggi è mercoledì 24 settembre 2025.
San Pacifico.
A Lecce il nostro amico Damiano Grassi compie 54 anni: auguri!
Nel 1493 iniziala seconda spedizione di Cristoforo Colombo alla volta del Nuovo Mondo.
Nel 1664 i Paesi Bassi cedono il villaggio di Nuova Amsterdam, sull’isola di Manhattan, all’Inghilterra. Questo villaggio fortificato diventerà la base per la città di New York.
Il 24 settembre del 1869 viene ricordato come il Venerdì Nero. Jay Gould e James Fisk, con il loro tentativo di controllare il mercato fanno precipitare il prezzo dell’oro.
Era il 24 settembre del 1958 quando in una sala da ballo di Cremona Natalino Otto e Flo Sandon’s scoprono una giovane cantante di talento che diventerà famosa con il nome di Mina.
Proverbio salentino: A DDHU C’E’ GUSTU NU CCE PERDENZA
Dove c’ è gusto, non c’è perdita. Si suol dire di una situazione se che pure procura un danno economico, gratifica diversamente chi la compie.
