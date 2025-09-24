DROGA SCOVATA IN CASA: COPPIA DI GALLIPOLI FINISCE IN MANETTE

(f.f.) ____________

Un’operazione della polizia del commissariato cittadino ha portato all’arresto di due conviventi, trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, nascosto nell’antibagno della loro abitazione. A finire nei guai sono stati Cosimo Della Ducata, 52 anni, e Pamela Casalino, 43, accusati di detenzione ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato ieri mattina in seguito a un’attività investigativa che aveva fatto emergere sospetti sull’attività della coppia. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto una busta di plastica occultata tra un mobile e alcune scatole di scarpe. All’interno erano custoditi oltre 200 grammi di cocaina, mezzo chilo circa di hashish, piccole quantità di marijuana, oltre a coltelli intrisi di residui di droga, un bilancino di precisione e bustine utili al confezionamento delle dosi.

Nel dettaglio, sono stati sequestrati 167 grammi di cocaina in pietra, diversi involucri già suddivisi per un totale di oltre 33 grammi, quattro panetti interi di hashish da 100 grammi ciascuno, un altro da 74,5 grammi e ulteriori confezioni minori per circa 24 grammi complessivi. Accanto a questo, i poliziotti hanno trovato anche tre dosi di marijuana pronte all’uso.

Oltre allo stupefacente, è stato sequestrato anche un telefono cellulare, ora al vaglio degli investigatori per verificare eventuali contatti e movimenti collegati allo spaccio.

La sostituta procuratrice Maria Grazia Anastasia, informata dell’operazione, ha disposto per la donna la misura degli arresti domiciliari, mentre per l’uomo è stato stabilito il trasferimento in carcere. Entrambi dovranno comparire davanti al gip nelle prossime ore per l’udienza di convalida, assistiti dai legali Angelo Ninni e Speranza Faenza.

Category: Cronaca